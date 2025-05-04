Центральний захисник Карпат Тимур Стецьков не допоможе своїй команді у матчі 28-го туру проти Олександрії, повідомляє "ТаТоТаке".

Дубль Чачуа та два автоголи у відеооогляді матчу Лівий Берег – Карпати – 2:3

Травма, якої 27-річний захисник зазнав у матчі проти Лівого Берега, потребувала детального обстеження. За інформацією джерела, МРТ не підтвердила найгірші побоювання – розрив передньої хрестоподібної зв'язки. Водночас у футболіста діагностовано мікротравму меніска.

Таким чином, Стецьков точно не зіграє проти команди Руслана Ротаня 11 травня.

Нагадаємо, Карпати зберігають шанси на єврокубки – після 27-ми турів "леви" у турнірній таблиці УПЛ йдуть п'ятими, маючи у своєму доробку 43 очки. У Полісся, яке йде четвертим, така ж кількість балів, однак є матч в запасі.

Карпати у меншості вирвали перемогу над Лівим Берегом – дубль Чачуа врятував шанси львів'ян на єврокубки