Карпати вшанують переможців Кубка СРСР-1969 – минуло 50 років з дня тріумфу

Під час поєдинку 5-го туру УПЛ Карпати – Зоря львів'яни планують спеціальний захід на честь 50-річчя перемоги в Кубку СРСР.

17 серпня 1969 року Карпати виграли Кубок СРСР – єдиний випадок, коли володарем трофею стала команда з Першої ліги.

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Днями минуло 50 років з дня тієї історичної перемоги. З цієї нагоди львівський клуб запланував деякі урочистості, які будуть реалізовані у поєдинку проти Зорі (початок матчу 25 серпня о 17:00).

Зокрема, кожен охочий зможе зробити фото з копією Кубка СРСР у компанії з його володарями. Таких серед учасників того фіналу одразу п'ятеро – Ігор Кульчицький, Володимир Данилюк, Ростислав Поточняк, Геннадій Лихачов і Валерій Сиров, інформує офіційний сайт "зелено-білих".

Крім того, вболівальники зможуть поринути в атмосферу легендарного фіналу, заспівавши усім стадіоном на початку матчу легендарну "Черемшину", що, за словами карпатівських ветеранів, додала їм сил у кубковому фіналі.

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