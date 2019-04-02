Карпати приймають Ворсклу в рамках 23-го туру УПЛ. Анонс та прогноз на матч читайте на Футбол 24.

Карпати – Ворскла

2 березня, 17:00, Львів, стадіон "Україна"

Головний арбітр: Дмитро Кривушкін (Харків)

Телетрансляція на телеканалі "ZIK", текстова онлайн-транслція на "Футбол 24".

Після тривалої паузи на збірні та вибори Президента стартує другий етап УПЛ. Карпати традиційно починають його з нижньої шістки, маючи лише одну стратегічну задачу – не залишитись у зоні перехідних матчів. Звісно, з нашого чемпіонату вилетіти непросто, але доводити справу до плей-офф не хочеться нікому – тим паче "левам", які цілком можуть поборотися за фінал Кубка і яким зайві нерви не потрібні. Поки що "зелено-білі" йдуть на дев'ятій позиції, але Олімпік знаходиться всього в одному пункті позаду. Осічка у такій ситуації дуже небажана.

Статистика протистояння Карпат проти Ворскли

Всього: 50 матчів, 19 перемог Карпат, 14 нічиїх, 17 перемог Ворскли. Різниця м’ячів – 57:49.

У Прем’єр-лізі: 44 матчі (+14, =13, -17, 44:47)

Керівництво Ворскли після ганебного вильоту з першої шістки офіційно завершило еру Василя Сачка у Полтаві, однак з пошуками нового тренера не залагодилось. Поговорювали про інтерес до Валерія Крівенцова, Романа Санжара, Олександра Головка та Віктора Скрипника, але вибір зупинили на керманичі молодіжки – Віталії Косовському. У ЗМІ, тим часом, розмірковують над боргами клубу, тож першим завданням нового коуча стане подолання загальної депресії у команді. Реванш за розгром від Карпат у лютому (0:4) – прекрасна мотивація, однак на одному лише бажанні перемоги не здобути. Полтавці повинні зібратися та видати, нарешті, нормальний футбол.

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Кадрова ситуація Карпат непроста. Львів'янам точно не допоможе Франціско Ді Франко, який перебрав жовтих карток, а Вільям Де Камарго продовжує лікуватися. Дмитро Кльоц і Кевін Мендес тренувалися окремо від загальної групи, але може повернутися Андрій Нестеров – він вже відновився від важкого пошкодження та зіграв у спарингу проти Ниви. У Ворскли ситуація набагато краща: дискваліфікованих чи травмованих немає, а за індивідуальною програмою тренувалися лише Денис Васін та Володимир Чеснаков.

"Родзинки" матчу:

– Карпати можуть здобути 250-ту перемогу в Чемпіонатах України.

– Карпати утримують клубний антирекорд, не перемагаючи на своєму полі 9 матчів поспіль (3 нічиї, 6 поразок)

– Полтавчани у 2019 році в УПЛ ще не перемагали – по 2 поразки та нічиї

Орієнтовні склади на матч Карпати – Ворскла

Карпати: Кучинський – Ковтун, Гуйє, Мегреміч – Мякушко, Онгла, Йода, Толочко, Гуцуляк – Швед, Понде.

Ворскла: Шуст – Пердута, Чижов, Даллку, Артур – Скляр, Габелок – Шехіч, Шарпар, Ребенок – Карека

Прогноз Футбол 24 – 1:0

Карпати – занадто міцний суперник для команди, тренер якої працює близько тижня. Загалом матч має пройти рівно, але львів'яни наразі є більш зібраним колективом. Мінімальна перемога "зелено-білих" здається цілком можливою.