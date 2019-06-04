Карпати – Волинь: анонс першого матчу плей-офф чемпіонату УПЛ

Карпати приймають Волинь у першому матчі плей-офф чемпіонату УПЛ. Анонс та прогноз на поєдинок читайте на "Футбол 24".

Галицько-волинське дербі у плей-офф за прописку в УПЛ повинно стати справжньою окрасою завершення сезону в Україні. Одне з найбільш запеклих протистоянь у вітчизняному футболі повернулося завдяки слабкій формі львів'ян та рішенню ФІФА, яке зняло з лучан шість очок – без цього підопічні екс-"лева" Андрія Тлумака вийшли б до еліти без перехідних матчів. Саме легенда Карпат може відправити свій рідний клуб у Першу лігу, підбивши підсумок майже 10-річної деградації результатів "зелено-білих".

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Цікаво, що наприкінці минулого сезону добре вкомплектований колектив Даріо Друді вважався майбутнім учасником боротьби за єврокубки, однак аргентинець пішов, а перша команда протягом цього чемпіонату п'ять разів отримувала нового наставника. Періодично "левам" вдавалося демонструвати непоганий футбол, перемагаючи Динамо на виїзді або забиваючи по 4 голи Ворсклі, однак загалом тренерська метушня та слабкість загальної системи гри призвели до перехідних матчів. Особливо жахливо виглядали останні 10 поєдинків, в яких Карпати виграли лише двічі, вилетівши при цьому з кубка від Інгульця. Жах.

Волинь же провела дуже потужний сезон, зазнавши всього чотирьох поразок – усі від групи лідерів Першої ліги. В останніх 10 турах підопічні Андрія Тлумака шість разів перемагали, поступившись лише Авангарду, що дуже контрастує на фоні великих проблем Карпат у нижній шістці УПЛ, де команди не набагато сильніші за суперників лучан. Волиняни однозначно другі за якістю футболу в ПФЛ, однак певні побоювання перед зустріччю з львів'янами у них також є – топ-матчі команді Тлумака давалися непросто, а червоні картки протягом сезону стали візитівкою його підопічних. Втім, як говорить класик, то таке.

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Статистика протистояння та цікаві факти

1. Карпати та Волинь провели між собою 31 матч у всіх турнірах. 15 з них виграли львів'яни, 12 разів перемогу святкувала Волинь, а ще чотири зустрічі були зведені до нічиєї.

2. Карпати на своєму полі провели 16 поєдинків проти Волині, 10 разів святкуючи перемогу й зазнавши шість поразок.

3. У п'яти останніх зустрічах проти Волині львівські Карпати жодного разу не програли, тричі вигравши і двічі розписавши нічию. Рахунок за цей період – 5:2 на користь "левів".

4. Загальний рахунок протистояння у галицько-волинському дербі – 31:27 на користь "зелено-білих".

5. Волинь очолює екс-голкіпер Карпат Андрій Тлумак, його асистентами є колишні "леви" Андрій Сапуга та Богдан Марчук, а у складі їх команди виступають п'ять екс-футболістів "зелено-білих" – Младен Бартулович, Денис Кожанов, Богдан Когут, Ігор Карпенко та Євген Неплях. Разом з тим, наставник Карпат Олександр Чижевський народився у Луцьку, а капітан Артем Федецький є вихованцем Волині.

Кадрова ситуація

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Найголовнішою проблемою Карпат наразі є втрата центрального оборонця Папи Гуйє, з яким керівництво не розібралося в плані виконання контрактних обов'язків. Інших проблем львів'яни не мають – хіба що досі травмований Де Камарго, про якого всі вже встигли й забути. "Зелено-білі" підходять до галицько-волинського дербі у бойовому складі. У складі лучан проблем зі стартовою "одинадцяткою" також не повинно бути.

Орієнтовні склади на матч Карпати – Волинь

Карпати: Кучинський – Мірошніченко, Ковтун, Нестеров, Мегреміч – Ді Франко, Кльоц, Онгла, Мякушко – Понде, Гуцуляк.

Волинь: Когут – Сімінін, Горопевшек, Болденков, Западня – Курко, Хагназарі – Кожанов, Волошинович, Бартулович – Козьбан

Прогноз Футбол 24 – 1:1

Від першого поєдинку плей-офф очікувати веселого футболу не доводиться – тим паче що Волинь робить ставку на надійну гру біля власних воріт. Ймовірно, підопічні Чижевського та Тлумака зіграють доволі обережно, залишивши всі сили на матч-відповідь у Луцьку, хоча без голів вболівальники не повинні залишитись. Результативна нічия влаштувала б обох наставників.

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