Уболівальники зможуть переглянути поєдинки львівських Карпат як у Інтернеті, так і на телебаченні.

Домашні матчі Карпат у Другій лізі в сезоні 2021/22 транслюватимуться на 4 каналі, повідомляє офіційний сайт "левів".

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"4 канал – український інформаційно-розважальний канал, який веде мовлення у форматі високої чіткості (HD). Телеканал присутній у кабельних мережах та на телевізійних платформах, а віднедавна розпочав мовлення у мультиплексі MX-5 загально національної мережі DVB-T2, тобто є доступним на безкоштовних засадах для більшості телеглядачів України.

Тож матчі за участю Карпат і своїх команд матимуть можливість дивитися вболівальники у різних куточках України. Також глядачі матимуть змогу переглядати поєдинки Карпат на клубному YouTube-каналі", – йдеться у повідомленні.

Додамо, що перший матч Карпат відбудеться 31 липня, початок о 18:00. Суперником львів'ян стане київський Рубікон.

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