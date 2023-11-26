"Леви" планують якнайкраще підготуватись до боротьби за вихід в еліту українського футболу.

Напередодні завершилось перше коло у другому за силою дивізіоні – Карпати пішли на зимову паузу у статусі лідера групи А Першої ліги.

"Довелося трошки посваритися": Маркевич – про останню гру Карпат, майбутні трансфери та найкращий матч сезону

За повідомленням Sport.ua, відпустка у таборі "зелено-білих" триватиме до 22 січня. Цього дня команда знову збереться у Львові, де розпочне підготовку до весняного відрізку сезону.

Частину зимової підготовки "леви" планують провести в Іспанії, однак у команди може виникнути проблема з отриманням дозволу на виїзд – раніше проводити збори за межами країни дозволяли лише клубам УПЛ.

Нагадаємо, окрім Карпат боротися за вихід в УПЛ у другому колі будуть: Агробізнес, Вікторія, Епіцентр, Інгулець, Лівий берег, ФСК Маріуполь, Нива Бузова, Полтава та Прикарпаття.

Карпати розбили Ниву за тайм, невдача Буковини і перемога Металіста: Перша ліга