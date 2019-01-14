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Карпати вийшли з відпустки – футболісти познайомились з новим головним тренером

23:27 50 Читать на русском
Карпати вийшли з відпустки – футболісти познайомились з новим головним тренером
Фк Карпати

Львівські Карпати розпочали підготовку до другої половини сезону.

Футболісти львівських Карпат зібралися на заміській базі у Брюховичах, аби розпочати підготовку до весняної частини чемпіонату та познайомитися із новим головним тренером – іспанським фахівцем Фабрісіано Гонсалесом, повідомляє прес-служба львів'ян.

Фабрісіано Гонсалес став новим головним тренером Карпат

Сьогодні "зелено-білі" пройшли медобстеження та навіть встигли провести тренування. Вже 20 січня, разом з оновленим тренерським складом, Карпати вирушать на перші збори до Туреччини.

Змінив понад 25 клубів, втрачав роботу після 3 матчів. Фабрі – новий наставник Карпат, з яким у них "ідеальний союз"

Теги
Відеоновини Фабрісіано Гонсалес Фабрісіано Гонсалес Карпати Карпати
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