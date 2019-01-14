Карпати вийшли з відпустки – футболісти познайомились з новим головним тренером

Україна — 21:50 1830
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Перехід Франа Соля в Динамо під загрозою зриву – форвард розчарований відмовою Віллем II відпустити його
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Рекорди Мессі та Сульшера, "відскок Реала", Барселона – чемпіон першого кола Іспанії: підсумки євровікендуСвіт — 21:15 1084
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Бешикташ планує орендувати в Шальке КоноплянкуТуреччина — 18:42 524
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СК Дніпро-1 підписав Кузика, Очігаву і РоманюкаПерша ліга — 18:16 1248
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Змінив понад 25 клубів, втрачав роботу після 3 матчів. Фабрі – новий наставник Карпат, з яким у них "ідеальний союз"Україна — 17:36 3464
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