Перша ліга 2022/23, 6-й тур

Група А

Діназ – Полісся – 0:5

Голи: Будківський, 11, 29, Кушніренко, 35, Грицук, 85, (пен.), Шастал, 87

Карпати – Прикарпаття – 2:1

Голи: Рябов, 33, Тарануха, 62 – Цюцюра, 19, (пен.)

Група Б

Полтава – Чернігів – 1:1

Голи: Стрельцов, 8 – Вовк, 24

Гірник-Спорт – МФК Металург – 0:1

Гол: Сад, 14

В групі А зіграли свої матчі лідери. Полісся каменя на камені не залишило від Діназа. Будківський оформив дубль до 30 хвилини, а Кушніренко, Грицук та Шастал добили суперника. Пізніше Карпати також здобули перемогу, але набагато складнішу. Прикарпаття повело в рахунку на 19 хвилині – Цюцюра реалізував пенальті. Втім, Рябов до перерви вирівняв становище, а Тарануха у другій половині приніс "левам" перемогу.

Кремінь – Оболонь – 0:3 – відео голів та огляд матчу, який дозволив захопити лідерство Першої ліги

У групі Б МФК Металург мінімально обіграв Гірник-Спорт, що дозволило запоріжцям залишитись другими, маючи гру в запасі. Полтава та Чернігів не змогли виявити сильнішого, обмінявшись голами Стрельцова та Вовка.

Таким чином, Полісся залишилось лідером групи А з 16 очками, Карпати поступається 1 пунктом. У групі Б МФК Металург набрав 10 балів та залишився другим і має гру в запасі. Чернігів та Полтава залишились на 5 та 6 місцях.

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