Карпати та Кривбас продовжують підготовку до старту сезону 2025/26. Результат та огляд товариських зустрічей – в цій новині на "Футбол 24".

Товариські матчі

Вольфсберг – Карпати – 3:3

Голи: Езе, 40, Пінк, 42, 56 (пенальті) – Краснопір, 18 (пенальті), Бруніньйо, 47 (пенальті), Шах, 86

Уйпешт – Кривбас – 0:0

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Карпати провели товариський матч проти австрійського Вольфсберга. Львівська команда неочікувано змогла вирвати нічию у володарів Кубка Австрії.

"Леви" першими вийшли вперед у рахунку завдяки точному удару з пенальті від Краснопіра. Австрійці відповіли перед перервою голами Езе та Пінка. Але м'ячі у роздягальню не засмутили гравців Карпат, а навпаки – мотивували відігратися на початку другого тайму. На цей раз з пенальті забив Бруніньйо. На 56-й хвилині Вольфсберг також отримав право на одинадцятиметровий і Пінк оформив дубль. Але останнє слово було за львів'янами – 20-річний Артур Шах на 86-й хвилині приніс Карпатам нічию – 3:3.

Свій товариський матч провів і Кривбас. Суперником команди Патріка ван Леувена став Уйпешт, в активі якого 20 чемпіонських титулів Угорщини.

На відміну від матчу Карпат та Вольфсберга, ця гра обійшлася без забитих м'ячів. І в Кривбаса, і в Уйпешта було декілька хороших нагод, щоб розмочити рахунок, але захисники команд та воротарі грали майже безпомилково. Особливо слід відзначити голкіпера Кривбаса – Олександр Кемкін був на висоті, допомігши команді зберегти рахунок 0:0.

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