Карпати винесли на голосування уболівальників два варіанти форми
Львівський клуб продовжує завойовувати симпатії прихильників, намагаючись стати народною командою.
Карпати закінчили розробку нової форми на наступний сезон.
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Керівництво клубу запропонувало уболівальникам обрати один з двох варіантів зелено-білого екіпірування. На вибір було представлено форму з вертикальними та горизонтальними смугами. Однак, взяти участь у голосуванні зможуть лише патрони Карпат – ті, хто щомісяця віддає з власної кишені мінімум 6 євро на розвиток клубу.
Окрім того, вже готова червоно-чорна форма, на якій будуть прізвища патронів, як анонсувалось раніше. Голосування триватиме до 10 лютого – висловити свою думку в опитуванні можна тут.
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