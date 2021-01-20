Карпати закінчили розробку нової форми на наступний сезон.

Болотніков назвав три основні джерела фінансування Карпат

Керівництво клубу запропонувало уболівальникам обрати один з двох варіантів зелено-білого екіпірування. На вибір було представлено форму з вертикальними та горизонтальними смугами. Однак, взяти участь у голосуванні зможуть лише патрони Карпат – ті, хто щомісяця віддає з власної кишені мінімум 6 євро на розвиток клубу.

Окрім того, вже готова червоно-чорна форма, на якій будуть прізвища патронів, як анонсувалось раніше. Голосування триватиме до 10 лютого – висловити свою думку в опитуванні можна тут.

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