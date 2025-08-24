Карпати розбили Пенуел у матчі 1/32 фіналу Кубка України. Результат та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Карпати у День Незалежності України потішили яскравою червоно-чорною формою і надрезультативним футболом. Під коток підопічних Лупашка потрапив Пенуел. Криворізький клуб пропагує християнські цінності та робить ставку на молодих вихованців, але дебют на рівні професіоналів дається важко. Після 4 поразок у Другій лізі сталося побиття в Кубку.

Пенуел був лише формальним господарем матчу, адже команди домовилися грати на львівській Україні. Карпати відразу затиснули суперника в його карному майданчику, але до середини тайму ніяк не могли реалізувати моменти. Це набридло капітану Володимиру Адамюку, який активно пішов уперед і оформив дубль. Захисник досі не забивав за Карпати, а попередній дубль взагалі був у грудні 2018 року ще за Львів!

По перерві відбулося тотальне знищення. За "левів" забивали 5 різних гравців – Краснопір, Пауло Вітор, Клименко, Танда та Ігор Невес. Фінальний свисток зафіксував рахунок 8:0, рефері навіть не додав жодної хвилини. Карпати крокують далі, а Пенуелу слід зосередитись на покращенні результатів у чемпіонаті.

