Карпати відреагували на чутки про будівництво нової бази – у клубі обіцяють старт нового проекту вже скоро
Директор зі стратегічного розвитку Карпат Сергій Болотніков підтримує загадковість навколо майбутнього львівського клубу.
"Багато запитань по новій базі Карпат, проект якої зявився в пресі. Відповідаю. По-перше, власне КПФ Карпати нічого не будують, тому жодної "офіційної" інформації не буде.
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По-друге, все, що стосується оновлених Карпат, розповімо, коли буде що показати. Не хочеться обіцяти "Нью-Васюкі", поки ви не зможете переконатися в реальності. По ідеї, проект має стартувати в найближчі тижні, а завершитись до початку наступного сезону. Тому очікуйте на новини найближчим часом", – написав Болотніков на своїй сторінці facebook.
Нагадаємо, видання sportarena поділилось інформацією про нову базу "левів" і навіть додало відео з проектом комплексу. Після 11-ти турів Другої ліги Карпати залишаються на дні турнірної таблиці лише з 4-ма очками.
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