"Багато запитань по новій базі Карпат, проект якої зявився в пресі. Відповідаю. По-перше, власне КПФ Карпати нічого не будують, тому жодної "офіційної" інформації не буде.

У Карпат з’явився новий титульний спонсор

По-друге, все, що стосується оновлених Карпат, розповімо, коли буде що показати. Не хочеться обіцяти "Нью-Васюкі", поки ви не зможете переконатися в реальності. По ідеї, проект має стартувати в найближчі тижні, а завершитись до початку наступного сезону. Тому очікуйте на новини найближчим часом", – написав Болотніков на своїй сторінці facebook.

Нагадаємо, видання sportarena поділилось інформацією про нову базу "левів" і навіть додало відео з проектом комплексу. Після 11-ти турів Другої ліги Карпати залишаються на дні турнірної таблиці лише з 4-ма очками.

"Батько не сказав жодного поганого слова про Карпати": син Кононова – від заводу до роботи з Маркевичем в команді УПЛ