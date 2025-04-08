– Чи можете підтвердити інформацію про звільнення Володимира Єзерського?

– Ні. На цей момент контракт із Володимиром Єзерським не припинено, – цитує заяву клубу Tribuna.

Карпати звільнили Єзерського через підбурювання гравця до співпраці з Шаблієм і трансферу за кордон, – журналіст

Раніше з'явилася інформація, що львівський клуб звільнив Єзерського, бо він пропонував гравцеві Карпат Артуру Шаху змінити агента перед матчем збірної України U-20.

Нагадаємо, Володимир Єзерський працює у Карпатах з грудня 2023 року. Також він є асистентом головного тренера молодіжної збірної України. Наразі "зелено-білі" посідають 6-те місце у турнірній таблиці УПЛ з 33-ма очками.

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