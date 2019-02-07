Карпати вирушили на другий збір без Федецького та Мірошніченка

Карпати відправились на другий збір / ФК Карпати

Львівські Карпати відправились на другий збір у Туреччину. Серед гравців відсутні Артем Федецький та Денис Мірошніченко.

Карпати на своєму офіційному сайті повідомили, що команда відправилась на другий збір у Туреччину. Варто зазначити, що серед футболістів відсутні захисники Артем Федецький та Денис Мірошніченко.

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Воротарі: Герман Пеньков, Максим Кучинський, Антон Задерейко;

Захисники: Папа Гуйє, Андрій Нестеров, Андрій Бусько, Аді Мехреміч, Ніка Сандохадзе, Олексій Ковтун, Олександр Авраменко, Роман Слива;

Півзахисники: Олексій Гуцуляк, Дмитро Кльоц, Роман Толочко, Сергій Мякушко, Франціско Ді Франко, Джонатан Бедойя, Назар Вербний, Мартін Хонгла;

Нападники: Мар’ян Швед, Крістіан Понде, Родріго Варгас, Роман Дебелко.

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