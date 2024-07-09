Карпати не підпишуть півзахисника Ігоря Когута через неприйняття фанатів, повідомляє SportArena.

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За інформацією джерела, причиною стали старі пости Ігоря у соцмережах. Улітку 2015 року він писав, що його "бісить цей західний футбол", називав "бендерами" мешканців заходу України та критикував суддів.

Нагадаємо, Когут виступав за СК Дніпро-1 з 2017 року, провів за клуб 150 матчів, у яких відзначився 26 голами та 18 асистами. Його контракт з клубом завершився наприкінці червня 2024 року. Тransfermarkt оцінює гравця у 500 тисяч євро.

До слова, за підсумками минулого сезону Карпати підвищилися в класі і тепер гратимуть в УПЛ.

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