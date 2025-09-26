Львівські Карпати зіграли внічию з Динамо (1:1) у матчі 7-го туру юнацького чемпіонату України. Рахунок та огляд матчу – на "Футбол 24".

Чемпіонат України U-19, 7-й тур

Карпати – Динамо – 1:1

Голи: Черненко, 71 – Осипенко, 32

Карпати активніше почали гру та створили декілька моментів, але відкрили рахунок кияни. На 32-й хвилині Осипенко пройшов з м’ячем до штрафного майданчика та пробив у дальній кут воріт – 1:0.

У другому таймі "зелено-білі" могли забивати після дальнього удару Дєдова, але динамівців врятував В'ячеслав Суркіс. Проте пізніше господарі таки забили. Кузик зробив подачу після розіграшу стандарту, а далі Черненко завдав влучного удару головою – 1:1.

Динамо могло вирвати перемогу, але Захарченко не зміг добити м'яч у ворота після сейву голкіпера. Натомість у Карпат гарний момент мав Абрамчук, але півзахисник не реалізував вихід віч-на-віч. В підсумку команди зіграли внічию. Внаслідок такого результату лідер чемпіонату – Шахтар може відірватися від Динамо на 6 очок, "гірники" зіграють свій матч завтра.

