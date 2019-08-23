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Карпати віддали в оренду двох футболістів

14:04 330 Читать на русском
Карпати віддали в оренду двох футболістів
Ігор Карпенко / Карпати

Карпати вирішили віддати в оренду двох молодих футболістів – Андрія Ременюка та Ігора Карпенка.

Нападник Карпат Ігор Карпенко перейшов на правах оренди у Волинь, а Андрій Ременюк – у Калуш, повідомляє офіційний сайт львівської команди. Термін орендних угод не розголошується.

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Зауважимо, що 21-річний Карпенко у поточному сезоні повністю зіграв 3 матчі в УПЛ, результативними діями не відзначався.

Натомість вінгер Андрій Ременюк зіграв у цьому розіграші УПЛ лише 7 хвилин у поєдинку проти Динамо.

Зауважимо, що після 4 турів чемпіонату України Карпати посідають 8 сходинку у турнірній таблиці, маючи в активі 4 залікових пункти.

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Теги
Трансфери Андрій Ременюк Андрій Ременюк Волинь Волинь Трансфери чемпіонату України Калуш Калуш Ігор Карпенко Ігор Карпенко Карпати Карпати
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