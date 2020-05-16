Карпати видали футболістам зарплату за місяць, – журналіст

Журналіст телеканалів Футбол 1/2/3 Ігор Бурбас повідомив про фінансову ситуацію у львівському клубі.

"У Львові дві новини. Хороша це те, що боргова крига скресла. Карпати врешті видали гравцям місячну зарплату і на додаток – обіцянку видати ще.

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А ще, нагадаю, залишилось три. Дві з них будуть у скороченому вигляді – за бездіяльність на карантині. І це вже погана новина", – написав Бурбас на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

До слова, раніше ЗМІ повідомляли про заборгованість у львівському клубі – керівництво "зелено-білих" не виплачувало гравцям зарплатню протягом 4,5 місяців.

Нагадаємо, після 23-х турів УПЛ Карпати перебувають на останній сходинці турнірної таблиці.

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