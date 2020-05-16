toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
НІМЕЧЧИНА КОРОНАВІРУС ДИНАМО УКРАЇНА

Карпати видали футболістам зарплату за місяць, – журналіст

08:27 130 Читать на русском
Карпати видали футболістам зарплату за місяць, – журналіст
Карпаты / ФК Карпати

Журналіст телеканалів Футбол 1/2/3 Ігор Бурбас повідомив про фінансову ситуацію у львівському клубі.

"У Львові дві новини. Хороша це те, що боргова крига скресла. Карпати врешті видали гравцям місячну зарплату і на додаток – обіцянку видати ще.

Карпати перевірили гравців на коронавірус

А ще, нагадаю, залишилось три. Дві з них будуть у скороченому вигляді – за бездіяльність на карантині. І це вже погана новина", – написав Бурбас на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

До слова, раніше ЗМІ повідомляли про заборгованість у львівському клубі – керівництво "зелено-білих" не виплачувало гравцям зарплатню протягом 4,5 місяців.

Нагадаємо, після 23-х турів УПЛ Карпати перебувають на останній сходинці турнірної таблиці.

Кінець епохи захмарних зарплат – Лунін, Мессі та інші зірки чемпіонату Іспанії отримали дуже погані новини

blog_ava
Продовжити справу Коноплянки та стримати ідеального Холанда – Шальке спробує знову приголомшити Дортмунд
08:00
171
Теги
футбольні фінанси Карпати Карпати Ігор Бурбас
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
28
хв
Борусія Дортмунд
16:30
Шальке
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук