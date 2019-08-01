Карпати узгодили оренду форварда з чемпіонату Бразилії, – ЗМІ

Львівський клуб готує ще одне підсилення атакувальної ланки.

Карпати домовилися з Фігейренсе щодо оренди форварда Жоау Діогу, стверджує Sport.ua.

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За інформацією джерела, 20-річний форвард проведе у складі "левів" наступний сезон. Діогу є випускником академій Крузейро і Фігейренсе. Однією з головних чеснот молодого нападника є його універсальність – він може зіграти як в центрі нападу, так і на будь-якому з флангів.

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У поточному сезоні в активі форварда Фігейренсе 8 матчів в бразильській Серії Б, в яких він відзначився 2 голами.