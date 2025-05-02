Львів'яни були зобов'язані привезти перемогу з Києва, адже втрата очок з великою ймовірністю викинула б Карпати з боротьби за топ-4. Полісся вже мало 3-очковий гандикап, а Кривбас наблизився на відстань одного залікового балу при грі в запасі. Лівий Берег, своєю чергою, має набирати якомога більше – команда перебувала у зоні перехідних матчів.

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Попри таку важливість поєдинку, перші півгодини "леви" провалили. Підопічні Владислава Лупашка не створили жодного моменту, але при цьому залишились у меншості – це опорник Альварес отримав другу жовту за грубі фоли. Ще на 10-й хвилині він двома ногами врізався у Дієго, а на 19-й іспанець вдарив Сухоручка в п'ятку.

Тим не менш, саме Карпати відкрили рахунок. На 31-й хвилині Костенко прострілив з лівого флангу, а Чачуа замкнув на ближній стійці – 0:1!

Вже через дві хвилини Лівий Берег відновив статус-кво. Дієго відкрився у вільній опорній зоні й розігнав контратаку, а потім віддав пас Шасталу й побіг відкриватись у штрафний. Дмитро перевів м'яч на правий фланг, звідки пішов простріл – Дієго намагався пробити п'яткою, але його кволий удар перетворився у зручну скидку на дальню стійку. Синиця замкнув. 1:1!

Кияни могли й виграти перший тайм. Все той же Дієго пробивав з центру штрафного після кросу від Синиці (повз дальню стійку), а кутовий на 45-й хвилині завершився скидкою Дієго під удар в порожні. От тільки Самар не зміг влучити по м'ячу. Команди відправились відпочивати за нічийного рахунку.

На початку другого тайму Карпатам все так же було важко, хоча Владислав Лупашко випустив Адамюка й Очеретька (замість Танди та Підлепенця). На 51-й хвилині через травму довелося зняти ще й Стецькова (на полі з'явився Полегенько), а на 55-й Синиця ледь не забив з кутового – його замикання пройшло поруч із дальньою стійкою.

Тим більш важливим став гол Чачуа, проведений на 58-й хвилині. Львів'яни заробили штрафний, Полегенько виконав подачу, а Банада спробував її вибити – от тільки вийшла скидка на дальню, якою скористався Амбросій. 1:2! Карпати вирвались уперед, граючи вдесятьох.

Львів'яни відчули піднесення. Вже на 62-й хвилині Бруніньйо зі стандарту закрутив м'яч у дальню дев'ятку (Механів парирував), а на 63-й "зелено-білі" забили втретє. Очеретько обікрав Дієго на правому фланзі та прострілив вздовж лінії воротарського, а Якимів підрізав сферу в сітку власних воріт. 1:3!

Це вже була заявка на перемогу, однак на 72-й хвилині Лівий Берег відродив інтригу. Астахов виконав подачу з правого флангу, а Кінарейкін не встиг її перехопити. Сухоручко замкнув у порожні, а Полегенько вибив м'яч на лінії воріт – і поцілив у стійку! У спробі вибити її вдруге Павло влучив у Бабогла. 2:3!

Кияни тиснули в останні 20 хвилин, хоча й наражались на контратаки. Але Карпати втримались. Львів'яни відсвяткували перемогу й наздогнали Полісся, однак житомиряни залишаються у зоні Ліги конференцій завдяки кращим додатковим показникам. Лівий Берег тримається у трьох очках від зони вильоту.

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