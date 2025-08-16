У суботу, 16 серпня, Колос на своєму полі приймав Карпати (1:1). Звіт про дуель читайте на "Футбол 24".

УПЛ, 3-й тур

Колос (Ковалівка) – Карпати (Львів) – 1:1

Голи: Климчук, 20 – Краснопір, 67

Вилучення: Ррапай, 35 (Колос, червона картка)

Карпати після поразки Поліссю (0:2) і бойової нічиєї з Шахтарем (3:3) прагнули здобути першу перемогу в УПЛ. Своєю чергою, суперник "левів" – Колос – йшов без втрат: у першому турі підопічні Руслана Костишина били Кривбас (2:1), а згодом несподівано здолали Полісся (1:0). Щобільше, ковалівці не програвали вже в останніх дев'яти матчах і прагнули продовжити рекордну серію. Тим цікавішою мала стати дуель двох нестримних суперників.

Вже на старті зустрічі Велетень прострілював у штрафний, але Кліщук встиг перехопити. За трохи Владислав майстерно накрутив трьох захисників на лівому фланзі штрафного і навіть встиг прокинути в центр, але Карпати відбились. Згодом Алефіренко бив метрів з 17-ти – прямо в руки Кліщуку. У відповідь свою гармату розрядив Альварес – повз стійку.

На 20-й хвилині господарі таки зуміли втілити свою перевагу в забитий гол. Після швидкого вкидання з-за бокової Гагнідзе прокинув повз Бабогло на Климчука і екс-зірка Руха влучно пробив під поперечину. Цей гол став для Юрія другим поспіль. Карпати мали шанс відігратись зі стандарту, однак Мірошніченко влучив у стінку.

Перший удар у площину воріт "зелено-білі" спромоглись завдати лише на 30-й хвилині – Пахолюк забрав м'яч після удару Шаха. Згодом Ррапай в центрі поля врізався в ногу Ігора Невеша, але пролунав сигнал повітряної тривоги й матч довелось призупинити.

Одразу після відновлення гри арбітр пішов дивитись VAR і... показав албанському легіонеру ковалівців червону картку. На 41-й хвилині Гагнідзе виводив Климчука практично сам на сам з голкіпером, але Юрій поспішив з ударом і пробив у руки Климчуку.

На останній хвилині тайму гості винесли м'яч за межі штрафного після навісу з кутового, де Гагнідзе в дотик розкішно пробив у ворота – Кліщук видав неймовірний сейв і врятував львів'ян.

По перерві Климчук впав у штрафному Карпат після контакту з Бабогло, але арбітр не зафіксував порушення. Згодом Невеш ефектно бив у падінні через себе – м'яч пройшов поруч зі стійкою. В середині тайму Мірошніченко двічі поспіль бив по воротах Колоса – перший раз повз ворота, з другим впорався Пахолюк.

А потім Карпати зрівняли. Після подачі Мірошніченка з кутового на дальню стійку Краснопір без жодної опіки відправив м'яч у ворота. За мить він міг оформити дубль пробиваючи головою – Пахолюк парирував. Мав Ігор ще одну прекрасну нагоду забивати, але форварда Карпат підвела точність після удару в дальній кут.

На 84-й хвилині Карпати таки забили зусиллями Невеша, але арбітр зафіксував офсайд у Краснопіра і взяття воріт скасували.

Під завісу матчу Третьяков зі стандарту міг виривати для Колоса перемогу, але м'яч просвистів над поперечиною. Зрештою, все завершилось бойовою нічиєю.

Колос набрав 7 очок і піднявся на вершину турнірної таблиці УПЛ. Карпати з 2 балами тринадцяті.

