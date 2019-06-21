Карпати цікавляться гравцем Шахтаря Кудриком – голкіпер не проти повернутись до Львова

Голкіпер Шахтаря Олег Кудрик може перейти у львівські Карпати.

Карпати серйозно зацікавлені у переході 22-річного голкіпера донецького Шахтаря Олега Кудрика, повідомляє видання Sportarena.

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Крім того, зазначається, що сам воротар також не проти повернутись у рідний для себе Львів, у цьому його підтримують родичі.

До слова, Кудрик перебуває у структурі Шахтаря з 2012-го року, куди перейшов з ФК Львів. У поточному сезоні голкіпер провів за "гірників" лише 1 матч – проти свого рідного клубу. У цьому поєдинку Кудрик зберіг свої ворота "сухими".

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