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"Карпати точно йдуть на карантин", – журналіст розкрив страхітливі результати тестування команди на коронавірус

12:13 1863 Читать на русском
"Карпати точно йдуть на карантин", – журналіст розкрив страхітливі результати тестування команди на коронавірус
Карпати / ФК Карпати

Журналіст телеканалів Футбол 1/2/3 Ігор Бурбас поділився інсайдом щодо ситуації у львівському клубі.

"На жаль, ситуація у Львові набагато серйозніша. Перша партія тестів уже виявила 13 випадків інфікування, 7 з них – гравці першої команди.

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Цифри неостаточні, попереду друга партія. Карпати точно йдуть на карантин. Сезон, можливо, дограватиме молодіжний склад. Якщо там усі здорові", – написав Бурбас на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

До слова, інші українські ЗМІ також підтверджують цю інформацію.

Нагадаємо, 30 травня стало відомо про зараження кількох гравців Карпат COVID-19 і, як наслідок, календарний матч 24-го туру проти Маріуполя перенесли на невизначений термін. Карпати після 23-х турів залишаються відвертим аутсайдером турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 14 очок.

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Карпати Карпати коронавірус Головне Ігор Бурбас
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