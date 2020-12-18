Футбольний клуб Карпати, який нині пасе задніх у Другій лізі, розпочав будівництво нової клубної бази.

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Спортивний комплекс буде розташовуватися за 10 км від Львова у селі Бартатів, повідомляє видання Zaxid.net. З початку грудня тут почалися активні підготовчі земельні роботи. Ділянку розміром 3,5 га в довготермінову оренду (на 49 років) отримала компанія "Депортес", безпосередньо не пов'язана з Карпатами. Орендна плата складатиме 86,7 тисяч гривень на рік.

До слова, створення нової бази львівського клубу тримається у суворій таємниці: раніше директор зі стратегічного розвитку Карпат Сергій Болотніков у одній з соцмереж обмежився лише загальними фразами, а виконавчий директор "левів" Ростислав Ящишин взагалі відмовився коментувати процес будівництва.

Нагадаємо, на зимову паузу Карпати пішли з 4 очками в активі – львівський клуб посів передостанню сходинку у третьому за силою дивізіоні групи А.

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