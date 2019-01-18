Карпати та Львів ділитимуть стадіон Україна

Україна — 12:40 600
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Соль прибув на збори Динамо в Марбелью
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Володарі Кубка УЄФА та українські збірники – команда гравців УПЛ, які влітку 2019-го можуть стати вільними агентамиУкраїна — 12:30 1151
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Севідов очолив Верею – аутсайдера чемпіонату БолгаріїСвіт — 12:10 648
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Карпати – "стара школа": бандерівці в Кубку СРСР, Маркевич засмучує Лобановського, Кононов і валідол для КлоппаОвертайм — 11:00 4278
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Ігуаїн сьогодні пройде медогляд у Челсі, – Corriere dello SportАнглія — 09:15 1467
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