Карпати та Львів ділитимуть стадіон Україна

На Арені Львів замінять природний газон на штучний, а ФК Львів переїде на стадіон Україна.

Львів першу частину сезону грав домашні матчі на Арені Львів, але команда буде змушена змінити місце проведення.

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За інформацією каналу Футбол 1, "леви" переїдуть на стадіон Україна і ділитимуть його з Карпатами. Справа в тому, що на Арені Львів планують замінити природний газон на штучний.

Львів завершив першу частину сезону на 8 сходинці в турнірній таблиці УПЛ і набрав 23 очки.

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