"Леви" погодились на пропозицію Департаменту охорони здоров’я ЛОДА пройти вакцинацію від коронавірусу. На власному прикладі Карпати хочуть показати її важливість та безпечність.

Друга ліга: Карпати Львів виграли вдруге в сезоні, Кривбас здолав Перемогу

"Наразі в Україні існує велика проблема сприйняття суспільством вакцинації загалом і конкретно вакцини CoviShield. Здебільшого це стосується літніх людей, які перебувають в групі найвищого ризику. Тому ми проводимо вакцинацію в першу чергу для ветеранів Карпат та батьків гравців, штабу, персоналу клубу.

Карпати закликають усіх вакцинуватися і переконувати своїх близьких у необхідності цієї процедури. Лише так ми можемо зупинити цю жахливу хворобу, яка забрала життя більше 35 тисяч українців і продовжує це робити", – йдеться на офіційних ресурсах Карпат.

Також львівський клуб надає можливість зробити щеплення своїм вболівальникам. З детальною інструкцією можна ознайомитись на сайті "зелено-білих".

"Не забуду пенальті Зеніту": легенда Карпат – за Реброва, був зятем свого тренера, уник Шахтаря і забив чемпіону світу