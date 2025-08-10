Карпати та Шахтар 10 серпня зустрінуться у Львові в рамках 2 туру УПЛ. Дізнайтесь стартові склади команд та слідкуйте за онлайн-трансляцією – на Футбол 24.

Матч між Карпатами та Шахтарем відбудеться у Львові сьогодні, 10 серпня. Початок зустрічі о 18:00 за київським часом.

Карпати – Шахтар: анонс матчу УПЛ

Матч Карпат та Шахтаря можна подивитися у прямому ефірі. Онлайн-трансляція доступна на MEGOGO, а також на інших провайдерах зі списку UPL.TV.

Стартові склади:

Карпати: Домчак, Бабогло, Педросо, Полегенько, Танда, Альварес, Чачуа, Шах, Костенко, Ігор Невес, Мірошніченко

Шахтар: Різник, Бондар, Грам, Марлон, Конопля, Азаров, Судаков, Бондаренко, Невертон, Педрінью, Кауан Еліас

