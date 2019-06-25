Карпати сформували тренерський штаб – серед помічників відсутній Федецький

Головний тренер Карпат Олександр Чижевський визначився з помічниками на наступний сезон

"До нашого тренерського штабу запрошено різносторонніх наставників, які повинні працювати задля однієї мети. Наша тренерська команда – це сплав молодості та досвіду.

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Якщо говорити про кожного окремо, то Михайло Дячук-Ставицький – це фахівець, який володіє багатьма відмінними якостями. Він відповідатиме за організацію тренувального процесу, а також за відпрацювання тактичних моментів.

Що стосується Володимира Журавчака, то це людина з величезним досвідом. Багато років тому, коли я був футболістом Карпат, я грав під його керівництвом. Це місцевий фахівець з чудовим розумінням футболу, поради якого є дуже цінними.

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Вадима Деонаса я знаю давно. Колись ми виступали разом у сімферопольській Таврії. До того ж, він вже працював у Карпатах, коли входив до тренерського штабу Ігоря Йовічевіча. Деонас працюватиме з воротарями", – зазначив Чижевський у коментарі офіційному сайту Карпат.

Раніше зазначалось, що Артем Федецький також увійде до тренерського штабу і стане граючим тренером команди.

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