У поєдинку 22-го туру Чорноморець на виїзді "згорів" Карпатам (0:4). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

УПЛ, 22-й тур

Карпати – Чорноморець – 4:0

Голи: Бруніньйо, 41 (п.), 45 (п.), 50, Костенко, 56

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Чорноморець приїхав до Львова у статусі головного аутсайдера сезону. Команда у турнірній таблиці йшла останньою, тому принциповість поєдинку для гостей зашкалювала – аби зберегти прописку в еліті необхідно було починати набирати очки негайно. Інтриги матчу додавав і той факт, що цей поєдинок був дебютним для наставника "моряків" Олександра Кучера, який замінив на своїй посаді Олександра Бабича.

Гра розпочалась агресивно, з атак Карпати. Львів'яни створили низку напівмоментів, які, однак, ніяк не завершувались ударами по воротах. Чорноморець швидко оговтався і почав огризатись. Хобленко запресингував Кінарейкіна, змусивши кіпера Карпат вибивати м'яч в аут. За мить Костенко впав у боротьбі з суперником у штрафному одеситів, але арбітр пенальті не дав.

На 13-й хвилині гості створили перший по-справжньому небезпечний момент: Хобленко бив з вигідної позиції зі штрафного, але удар форварду "моряків" не вдався. Очеретько у відповідь стрільнув "по горобцях". Гойдалки продовжувались і вже Білошевський цілив у ближній кут – бракувало зовсім трохи.

Альварес бив по центу – без особливих труднощів для Рудька. В середині тайму Бруніньйо у стрибку головою замикав навіс від Чачуа у воротарський – повз ліву стійку.

На 35-й хвилині Чорноморець втратив вбивчий момент: Безбородько отримав передачу поблизу воріт Карпат, увірвався у штрафний "левів", обіграв одразу декількох захисників і дивом не влучив у дальній кут. А потім був цікавий момент, коли Рудько, вийшовши далеко з воріт, кулаками врізався у спину Костенка, який намагався грудьми зупинити м'яч. Після перегляду VAR Анастасія Романюк вказала на позначку. До м'яча підійшов Бруніньйо і після витриманої паузи майстерно переграв екс-кіпера Динамо і Шахтаря (хоча той і вгадав напрямок польоту м'яча).

Не минуло і 2-х хвилин, як Карпати заробили другий пенальті: Рудько зреагував на удар Очеретька і відбив перед собою, Арсіч намагався не дозволити супернику бути першим на м'ячі й зачепив ногу Невеша. Бруніньйо з позначки вдруге переграв Рудька.

Одразу по перерві Костенко потужно замикав передачу від Полегенька з далекої відстані – захисник "моряків" заблокував. У відповідь Скиба завдав гарматного удару метрів з 25-ми – Кінарейкін витягнув з-під поперечини на кутовий. Навіс з корнера головою замикав Жаржу – впритирку з лівою стійкою.

А потім була контратака Карпат, сольний прохід Бруніньйо і потужний удар з-за меж штрафного під дальню стійку і святкування хет-трику.

"Леви" продовжили розривати, Невеш протягнув м'яч по центру, сам не бив, а віддав праворуч на Чачуа і Амбросій з гострого кута намагався знайти шпарину між Рудьком і стійкою – воротар Чорноморця зреагував і вибив на кутовий. На 56-й хвилині Чачуа з центра поля запустив у прорив Бруніньйо правим флангом і бразилець викотив під удар Костенкові у штрафний – Ян випередив всіх захисників і замкнув повз Рудька.

В середині тайму Янаков здійснив божевільний спурт правим флангом, поклав на газон декількох гравців Карпат і прострілював у воротарський – Кінарейкін був першим на перехопленні. На останні 15 хвилин Кучер випустив Ярослава Ракицького, який напередодні приєднався до Чорноморця, повернувшись у великий футбол після тривалої паузи. Одразу ж екс-зірка Шахтаря з підкруткою пробивав зі штрафного – повз стійку.

Наприкінці зустрічі Карпати забили вп'яте – Краснопіру вдалось заштовхати м'яч у сітку – але було зафіксовано положення поза грою. Згодом могли забивати Чачуа та Шах, але в першомувипадку Рудько у падінні встиг виставити ногу, а удар Артура був занадто кволим. Цікаво, що обидва дебютанти Чорноморця – Кучер і Ракицький – записали до свого пасиву по "гірчичнику".

Перемога дозволила Карпатам набрати 32 очки й залишитись на шостій сходинці турнірної таблиці УПЛ. Чорноморець з 15-ма балами останній.

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