Карпати вирішили розірвати угоди з голкіпером Остапом Вульчіним, захисником Денисом Притиковським та хавбеками Олександром Єрмаченком й Ігорем Богачем, повідомляє meta-ratings.

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Львів'яни також визначились з початком підготовки до весінньої частини сезону. Перший етап Карпати проведуть у Львові, де зіграють 3 спаринги, а11 лютого запланований виліт на збір до Туреччини.

Додамо, що Карпати наразі лідирують у групі А Другої ліги, маючи в активі 48 очок, та випереджають Лівий берег на 2 пункти.

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