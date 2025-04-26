Оболонь приймала Карпати (2:2) у 26 турі УПЛ. Результат та огляд матчу – у цій новині на "Футбол 24".

Львів'яни перед стартом туру мали 39 балів і перебували поблизу топ-4, а ось кияни розташовувалися перед зоною вильоту.

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Карпати з перших хвилин намагалися взяти гру під свій контроль, але саме команда Лупашка пропустила першою. На 20 хвилині Ільїн прострілив штрафний майданчик, хоча в тій зоні нікого не було. Першим зорієнтувався Стасюк, який здійснив ривок назад, звільнившись від опіки захисника, і більярдним ударом поклав м'яч у сітку.

Вісім хвилин знадобилося львів'янам, щоб відігратися. Щоправда, руками центрального захисника Оболоні. Приймак зрізав у свої ворота після удару Стецькова. До перерви Карпати мали фантастичний шанс вийти уперед. Бичек сфолив на Чачуа, арбітр матчу вказав на позначку. Але Полегенько жахливо пробив з 11 метрів і відправив м'яч вище воріт.

По перерві небезпечних атак Карпат стало більше, хоча самі удари по воротах були легкими для Марченка. На 79-й хвилині львів'янам вдалося забити, але гол Бруніньйо скасували через офсайд. А Оболонь свій шанс використала. Тарануха, який вийшов на заміну, несподівано залишися без опіки. М'яч потрапив до Ростислава, і він пробив без шансів для голкіпера. На останніх секундах основного часу Ігор Невеш врятував "левів" від поразки, забивши у другому матчі поспіль.

Карпати не програють в УПЛ впродовж восьми турів (4 перемоги та 4 нічиї). Львів'яни залишилися на п'ятому місці з 40 балами, а кияни набрали 25 очок, перебуваючи на 12 сходинці.



Варто зауважити, що цей матч став 30-м на топ-рівні Владислава Лупашка.

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