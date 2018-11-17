Карпати розписали нічию з Рухом

Спаринг між винниківським Рухом та львівськими Карпатами закінчився нульовою нічиєю.

Винниківський Рух перед відпусткою провів спаринг з Карпатами, повідомляє офіційний сайт клубу.

Матч відбувся на базі "левів" у Брюховичах.

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Обидві команди мали гольові нагоди, проте реалізувати їх не змогли. На 33-й хвилині захисник Руху Дуць отримав другу довту картку, проте за умовами товариської зустрічі вилученого гравця замінив Лобай, який донедавна був гравцем саме Карпат.

Рух – Карпати – 0:0

Рух: Ільющенков (воротар на перегляді, 46), Заставний, Никитюк (гравець на перегляді, 46), Дуць (Лобай, 33), гравець на перегляді (Бусько, 57), Чепелюк (Копина, 46), Брікнер, гравець на перегляді (Войтович, 60), Буй (Грисьо, 60), Русин (Б.Баранець, 46), гравець на перегляді (Батальський, 57)

Карпати: Кучинський, Папа Гує, Ковтун (Сандохадзе, 60), Федецький, Мегреміч, Вербний, Голодюк, М’якушко, Варгас, Мендес, Санчес (Ді Франко, 60)