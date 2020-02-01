Карпати розгромили словацький Серед в спарингу

Львівські Карпати розбили словацький Серед (3:0) в рамках товариського матчу. Читайте звіт про матч на сайті "Футбол 24".

Товариські матчі.

Серед – Карпати – 0:3

Голи: Лях, 7, 43, Дженнінгс, 76

Карпати: Кудрик (Горох, 80), Слива (Дубінчак, 46), Веремієнко, Гіоргадзе (Халль, 46), Якімець (Г. Пасіч, 60), Хахльов (Кльоц, 46), Толочко (Назарина, 46), Притула (Кириленко, 60), Лейоус (Кадимян, 46), Лях (Аржанов, 46, Тлумак, 80), Бойчук (Дженнінгс, 46).

Карпати врятувалися від поразки у спарингу з чемпіоном Словаччини

Карпати вийшли вперед в дебюті поєдинку, голом відзначився Лях. А до перерви форвард оформив дубль, забивши класним обвідним ударом. Карпати більше володіли ініціативою і відзначились втретє, на 76 хвилині забитим м'ячем відзначився Дженнінгс.

Додамо, що наступний спаринг львів'яни проведуть проти Тузла Сіті, матч запланований на 5 лютого.

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