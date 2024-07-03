Українські клуби продовжують підготовку до нового сезону через товариські матчі. Читайте про поєдинки, які відбулись 3 липня, на "Футбол 24".

Літні збори, товариські матчі клубів УПЛ

Карпати – Минай – 3:1

Голи: Саків, 24, Полегенько, 65, Сидун, 70 – Гунічев, 22

Рух – Кечкемет (Угорщина) – 2:2

Голи: Краснопір, 39, Панченко, 110 – Палінкаш, 44, Катона, 56

Верес – Звягель – 3:1

Голи: Степанюк, 17, Дахновський, 27, Мрвальєвіч, 75 – Оринчак, 67

Чорноморець – Нива В – 2:2

Голи: Васильєв, 38, ГНП, 42 – Мельник, 33 (0:1), Загорулько, 79

Металіст – Буковина – 0:0

Динамо у першому спарингу міжсезоння розбило новачка УПЛ – дебютний гол Брагару в секретному матчі

У середу, 3 липня, відбулись чергові спаринги українських команд. Карпати на своїй новенькій базі у Бартатові здолали Минай. Закарпатці вийшли вперед в середині першого тайму, але вже за 2 хвилин Саків зі штрафного відновив статус-кво. По перерві тренерський штаб "левів" майже повністю оновив склад і Полегенько, а потім Сидун протягом 5 хвилин зняли питання щодо переможця. Вадим наприкінці зустрічі міг оформити дубль, але Бандура потягнув його удар з-під поперечини.

Рух розписав бойову нічию з Кечкеметом. Підопічні Віталія Пономарьова у Словенії лише у доданий час зуміли врятуватись з угорцями. До слова, перший гол львів'ян до свого доробку записав новачок команди Ігор Краснопір, якого Руслан Ротань викликав на Олімпіаду в Париж.

Верес здолав Звягель. Юрій Вірт, який нині очолює представників Житомирщини, отримав ляпаса від своєї колишньої команди. Вже до середини першого тайму рівняни перемагали у два голи. Оринчак в середині другого тайму, здавалось, відродив інтригу, але Мрвальєвіч за трохи закрив матч влучним ударом.

Чорноморець ледь впорався з вінницькою Нивою. Представник Другої ліги першим вийшов вперед, але наприкінці тайму "моряки" зуміли зрівняти і вийти вперед (один з голів забив гравець, який перебуває на перегляді в одеській команді). За 10 хвилин до завершення гри президент Ниви Загорулько відновив рівновагу, встановивши остаточний рахунок.

У ще одному матчі харківський Металіст розійшовся миром з Буковиною.

Шахтар переміг у першому матчі літніх зборів – екс-гравець Реала створив гол для Сікана