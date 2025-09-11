"Після безсонної ночі українці, багато з яких є шанувальниками Барселони, могли б спочатку подумати, що це просто кошмар. Але ні. Каталонський клуб знову гратиме з представниками країни-агресора, яка запускає сотні дронів і ракет по мирних жителях, більше не обмежуючись тільки Україною.

Ми вдячні всім іспанцям, які підтримують Україну, і засуджуємо тих, хто прагне налагодити зв'язки з країною-терористом", – написала прес-служба Карпат.

Барселона запросила на декілька домашніх матчів Хасбуллу Магомедова (Хазбіка). Однією з зустрічей, яку відвідає росіянин, буде гра з Жироною, за яку виступають Владислав Крапивцов, Віктор Циганков і Владислав Ванат.

