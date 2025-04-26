Полісся прийме Динамо, Карпати проти Олександрії – УПЛ затвердила дати й час початку матчів 28-го туру
Українська Прем'єр-ліга ухвалила важливі рішення щодо проведення чергового туру.
Матчі 28-го туру чемпіонату України будуть проводитись протягом 4 днів: з 9-го по 12 травня включно, повідомляє УПЛ на своєму офіційному сайті.
Майже 2 мільярди – УАФ оцінила збитки за часів президентства Павелка
На особливу увагу заслуговують протистояння між Поліссям та Динамо, а також Карпатами та Олександрією. Доленосними також можуть стати матчі між Ворсклою і Чорноморцем та Інгульцем і Лівим Берегом – всі чотири колективи борються за збереження прописки в УПЛ.
28-й ТУР
9 травня (п’ятниця)
Зоря – Шахтар – 15:30
Полісся – Динамо – 18:00
10 травня (субота)
Ворскла – Чорноморець – 13:00
Оболонь – ЛНЗ – 15:30
Рух – Верес – 18:00
11 травня (неділя)
Кривбас – Колос – 13:00
Карпати – Олександрія – 18:00
12 травня (понеділок)
Інгулець – Лівий Берег – 15:30
Олександрія забезпечила бронзу УПЛ – "містяни" втримали перемогу над Інгульцем і наблизились впритул до Динамо