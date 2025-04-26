Матчі 28-го туру чемпіонату України будуть проводитись протягом 4 днів: з 9-го по 12 травня включно, повідомляє УПЛ на своєму офіційному сайті.

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На особливу увагу заслуговують протистояння між Поліссям та Динамо, а також Карпатами та Олександрією. Доленосними також можуть стати матчі між Ворсклою і Чорноморцем та Інгульцем і Лівим Берегом – всі чотири колективи борються за збереження прописки в УПЛ.

28-й ТУР

9 травня (п’ятниця)

Зоря – Шахтар – 15:30

Полісся – Динамо – 18:00

10 травня (субота)

Ворскла – Чорноморець – 13:00

Оболонь – ЛНЗ – 15:30

Рух – Верес – 18:00

11 травня (неділя)

Кривбас – Колос – 13:00

Карпати – Олександрія – 18:00

12 травня (понеділок)

Інгулець – Лівий Берег – 15:30

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