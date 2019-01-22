Карпати прокоментували перехід Сікана в Шахтар

Віце-президент Карпат Олег Смалійчук побажав успіху колишньому нападнику команди Данилу Сікану, який перейшов в Шахтар.

"Я відчув, що всі його мрії спрямовані на те, щоб якомога швидше залишити Львів і Карпати. Данило відмовився продовжувати контракт, відповідно, ми також не можемо розраховувати на гравця, чиє серце не з нами. Я бажаю Сікану успіхів у його подальшій кар'єрі", – цитує Смалійчука прес-служба Карпат.

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У поточному сезоні Сікан виступав за львів'ян переважно в чемпіонаті U19, де зіграв 10 матчів і забив 5 голів. 12 серпня 2018 дебютував за першу команду Карпат в поєдинку Прем'єр-ліги з луганською Зорею.

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