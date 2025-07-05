У суботу, 5 липня, відбулося декілька товариських матчів за участю українських клубів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Товариські матчі

Карпати – Агробізнес – 2:3

Голи: Невес, 20, Костенко, 52 – Толочко, 28, Войтіховський, 43, Лень, 78 (з пенальті).

ЛНЗ – Оболонь – 2:1

Голи: автогол, 31, Кравчук, 48 – Теслюк, 33

Рух програв клубу Першої ліги у товариському матчі

Карпати у літньому спарингу поступилися Агробізнесу, який виступає у Першій лізі. "Леви" забили першими на 20-й хвилині Ігор Невес замкнув простріл від Артура Шаха. Надалі гарний момент змарнував новачок львів'ян Ярослав Карабін, не реалізувавши вихід віч-на-віч. Після цього Агробізнес зрівняв рахунок, дальнім ударом забив Толочко.

Ще до перерви представники Першої ліги вийшли вперед. Артема Сьомка прострілив на Максима Войтіховського, а той з близької відстані розстріляв ворота Карпат. Через кілька хвилин "зелено-білі" відновили паритет зусиллями Яна Костенка, який відгукнувся на пас Фабіано.

На 77-й хвилині воротар Карпат Назар Домчак сфолив у власному штрафному та "привіз" пенальті. Одинадцятиметровий реалізував Олег Лень. Наприкінці гри Карпати ще й залишилися у меншості – Цимбалістий був вилучений за фол проти Боровського. В підсумку матч завершився перемогою Агробізнеса.

В іншому спарингу ЛНЗ обіграв іншого представника УПЛ – Оболонь. Команди провели матч у форматі чотири тайми по 30 хвилин. Черкасці відкрили рахунок на 31-й хвилині гри, допоміг автогол. Втім, вже через декілька хвилин "пивовари" відігралися – відзначився Теслюк.

ЛНЗ знову забив на початку другому тайму, перший гол за команду забив новачок "фіолетових" Данило Кравчук. Надалі рахунок гри не змінився. Таким чином, Віталій Пономарьов здобув свою першу перемогу на чолі черкаського клубу.

Полісся впевнено обіграло австрійський клуб у спарингу – за "вовків" дебютував 42-річний Кравченко