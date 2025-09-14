Карпати продовжили безвиграшну серію в УПЛ, розписавши нічию з Полтавою – "джокер" врятував Лупашка від поразки
Карпати зустрілися з Полтавою у рамках 5-го туру УПЛ (1:1). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".
Обидві команди набрали по три очки після чотирьох турів УПЛ. При цьому львів’яни залишаються єдиною командою, яка ще не здобула перемоги у новому сезоні. У минулому турі "зелено-білі" розійшлися миром із Кудрівкою – 2:2, тоді як Полтава зазнала розгромної поразки від Зорі – 1:4.
З перших хвилин сьогоднішнього матчу обидві команди активно застосовували пресинг. І вже на 21-й хвилині Полтава вийшла вперед: після розрізної передачі Кононова Одарюк лівим флангом вийшов на побачення з Кліщуком, обіграв голкіпера та точно пробив у ворота – 0:1!
Трохи згодом після навісу з правого флангу Костенко високо вистрибнув, проте пробив значно вище воріт. Перед цим Кліщук вдало зіграв на виході, заблокувавши удар Одарюка. Перед перервою Карпати могли зрівняти рахунок: після удару Альвареса з-за меж штрафного Єрмолов відбив м’яч у бік, а згодом впевнено забрав снаряд після прострілу Невеса.
Уже в другому таймі глядачі стали свідками двох небезпечних моментів за короткий проміжок часу. Спочатку Вівдич увійшов до штрафного з лівого флангу та відпасував під удар Одарюку, який пробив трохи вище воріт. Вже за хвилину після навісу Вітора Чачуа пробив головою з відскоком від газону, проте Єрмолов у стрибку відбив м’яч.
Карпати володіли територіальною перевагою, і це принесло свої плоди. Спочатку Бруніньйо пробив без шансів для голкіпера, проте влучив у поперечину. А вже на 68-й хвилині після навісу з кутового полтавці вибили м’яч за межі штрафного, звідки Фабіано сильним низовим ударом точно відправив снаряд у ворота. Він забив майже відразу після виходу на заміну.
До кінця матчу жодна з команд не змогла змінити рахунок, тож Карпати не зуміли перервати свою безвиграшну серію. Наразі команда перебуває на 12-му місці з 4 очками, а Полтава має стільки ж, проте займає сходинку нижче.
