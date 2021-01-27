"Зелено-білі" буквально увірвались на трансферний ринок, продавши свого вихованця в топ-клуб.

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Півзахисник "зелено-білих" Максим Хлань став гравцем луганської Зорі, повідомляє офіційний сайт львівського клубу. Відповідно до угоди, Карпати додатково отримають відсоток від наступного продажу футболіста із Зорі у третій клуб.

Сума трансферу не повідомляється, однак виконавчий директор львів'ян Ростислав Ящишин запевнив, що перехід Хланя став рекордним трансфером в історії Другої ліги.

До слова, свого часу Максимом активно цікавилось Динамо та Шахтар, а мадридський Реал навіть запропонував юному півзахиснику контракт.

Нагадаємо, Хлань вже встиг дебютувати в УПЛ – у червні 2020 року він зіграв у матчі проти Львова (1:1).

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