Колишній захисник Динамо і Шахтаря Володимир Єзерський більше не працює тренером в Карпатах.

Володимир Єзерський покинув посаду тренера Карпат з організації гри в обороні, про це повідомляє Tribuna з посиланням на прес-службу львів'ян.

У клубі підтвердили, що колишній захисник Динамо та Шахтаря більше не працює в Карпатах. Причини припинення співпраці з "левами" не назвали, пославшись на конфіденційність умов трудових відносин.

Водночас Володимир Єзерський залишається працювати у структурі молодіжних збірних України.

Нагадаємо, що в Карпатах спалахнув скандал після того, як стало відомо, що Єзерський нібито схиляв півзахисника Карпат Артура Шаха до співпраці з певними агентами.

