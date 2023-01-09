Андрій Ткачук та Юрій Репета покинули Карпати, повідомляє офіційний сайт львівського клубу.

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Клуб не повідомляв, чи в гравців завершились контракти, чи сторони припинили співпрацю за спільною згодою.

Додамо, що Ткачук зіграв у 10 матчах за "левів" у цьому сезоні, а Репета провів 6 поєдинків та записав до свого активу 1 гол.

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