Карпати припинили співпрацю з двома гравцями
14:55 - Читать на русском
"Леви" провели невелику чистку складу в зимове трансферне вікно.
Андрій Ткачук та Юрій Репета покинули Карпати, повідомляє офіційний сайт львівського клубу.
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Клуб не повідомляв, чи в гравців завершились контракти, чи сторони припинили співпрацю за спільною згодою.
Додамо, що Ткачук зіграв у 10 матчах за "левів" у цьому сезоні, а Репета провів 6 поєдинків та записав до свого активу 1 гол.
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