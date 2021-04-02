"Леви" на своїх офіційних ресурсах повідомили про створення нового сайту. Розробкою клуб займався самостійно з початку року. Наразі сайт працює у тестовому режимі та в майбутньому ще буде вдосконалюватись.

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"Ми поставили дві цілі. Перша – перетворити сайт на ком’юніті вболівальників. Для цього ми зробили фан-чат, який став головною функцією сайту. Тут вболівальники зможуть спілкуватися і між собою, і з менеджментом клубу. Друга мета – перетворити сайт з медіаресурсу на сервіс. Клуб має обслуговувати вболівальників, а не лише інформувати. Тому ми зробили всі головні послуги максимально доступними, вивели їх на найбільш помітні місця", – пояснює концепцію сайту комерційний директор Карпат Дмитро Копій.

Зауважимо, "зелено-білі" розташувались на останній сходинці турнірної таблиці групи А Другої ліги. У їхньому активі лише 4 залікові бали після 13 зіграних турів.

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