Перший номер клубного журналу Карпат вийшов із заголовком "Ще десять фіналів". Саме стільки матчів львів'яни мають зіграти в другій частині сезону Другої ліги. У журналі вболівальники можуть почитати інтерв'ю з футболістами і головним тренером Андрієм Тлумаком.

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Також у січневому примірнику можна знайти низку фактів, статистики, інфографіки та статей про львівський клуб. Ціна журналу, який налічує 140 глянцевих сторінок, складає 149 гривень, повідомляє офіційний сайт "зелено-білих".

Зазначається, що журнал виходитиме двічі на рік, а придбати його можна в онлайн-магазині Карпат.

Нагадаємо, після першої частини сезону 2021/22 команда Андрія Тлумака лідирує в групі А Другої ліги. В активі "зелено-білих" 48 очок і матч у запасі.

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