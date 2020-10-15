У таборі "зелено-білих" виявлено два випадки інфікування коронавірусом. Позитивні результати тестів отримали один футболіст та один член персоналу команди.

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Як інформує офіційний сайт Карпат, інфіковані перебувають у режимі самоізоляції під дистанційним наглядом лікарів. Прізвища хворих наразі не називаються. Решта гравців отримали негативні результати тестів на COVID-19.

Зауважимо, вже 18 жовтня Карпати вдома прийматимуть Чайку, початок матчу о 14:00.

Друга ліга: Карпати Львів програли втретє поспіль, дубль Волині мінімально поступився Рубікону