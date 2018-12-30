Карпати повернуть трьох граців із оренди в Руху

Винниківський Рух оголосив про припинення оренди трьох футболістів львівських Карпат.

Захисник Андрій Бусько та півзахисники Андрій Ременюк і Володимир Войтович повернуться у розташування Карпат, де їм готові надати шанс закріпитися в основній команді, інформує офіційний сайт клубу з Винників.

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Захисник Андрій Бусько приєднався до Руху 17-го липня 2018-го року. З того часу зіграв за винниківську команду 12 матчів і забив один гол.

Півзахисники Андрій Ременюк та Володимир Войтович стали гравцями Руха 31-го серпня. Ременюк зіграв за винниківську команду 11 ігор і забив один гол. В активі Войтовича чотири матчі.

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