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Карпати поступилися Колосу в товариському матчі

20:40 478 Читать на русском
Карпати поступилися Колосу в товариському матчі
Колос – Карпати / Сайт Карпат

Новачок УПЛ завдав "левам" першої поразки у поточному міжсезонні.

Міжсезоння-2019, товариський матч

Колос – Карпати – 1:0

Гол: Задоя, 34

Колос: Сітало, Сахневич, Гавриш, Парамонов, Мігунов, Задоя, Мілько, Демченко, Ільїн, Смирний, Нехтій.

Запасні: Волинець, Зозуля, Охрончук, Максименко, Чорноморець, Рябов, ГНП, Кизилатеш, Антюх, Морозко, Лисенко, Бондаренко.

Карпати: Підківка, Карпенко, ГНП, ГНП, Кльоц, ГНП, Дубінчак, Вербний, Ковтун, Мартінс, Вакуленко.

Запасні: Кудрик, Степанчук, Веремієнко, Лях, Рудюк, Ременюк, Притула.

Команди провели товариську гру на базі в Кончі Заспі. У першому таймі активнішими були гравці Колоса, які змогли вийти вперед на 34-ій хвилині. Задоя отримав м’яч у штрафному майданчику, закрив його корпусом та чудово пробив з розвороту без шансів для кіпера львів'ян.

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Певні зміни складу у перерві не допомогли Карпатам виправити ситуацію. Другий тайм минув без великої кількості гольових моментів, що призвело до цілком закономірного результату – мінімальна перемога підопічних Руслана Костишина.

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