Карпати офіційно оголосили про підписання контракту зі своїм екс-гравцем – команду підсилив 33-річний Роман Мисак. Угода підписана на 1 рік. Transfermarkt оцінює гравця в 100 тисяч євро. У львівському клубі воротар виступатиме під 1-м ігровим номером.

Карпати можуть підписати хавбека 9-разового чемпіона Аргентини – він вже зіграв за "левів" на зборах

Голкіпер народився у Львові та є вихованцем місцевої СДЮШОР Карпати. У складі основної команди львів’ян Мисак уже провів 62 матчі, а також викликався до молодіжної збірної України, за яку відіграв два поєдинки, не пропустивши жодного м’яча.

Протягом кар'єри Мисак встиг пограти за Кримтеплицю, Орхус, Рух, Десну, Алашкерт, Дніпро-1 і Колос, з яким підписав контракт у вересні 2023 року. Саме з ковалівського клубу він перейшов до Карпат.

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