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Карпати попрощалися з Войковіцем – хорватський хавбек розірвав контракт із "зелено-білими"

15:27 279 Читать на русском
Карпати попрощалися з Войковіцем – хорватський хавбек розірвав контракт із "зелено-білими"
Фране Войковіц / ФК Карпати

Львівський клуб припинив співпрацю з 22-річним хорватом.

Контракт з атакувальним півзахисником розірвано за згодою обох сторін, інформують "зелено-білі" на своїй сторінці у фейсбуці.

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Нагадаємо, Фране Войковіц приєднався до львівського клубу у липні 2019-го, підписавши контракт на 2 роки. В поточному розіграші УПЛ він зіграв 11 матчів, забив 1 гол та віддав 1 результативну передачу. Раніше Войковіц виступав за Хайдук, Цибалію і Рудеш.

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Карпати Карпати Фране Войковіц Фране Войковіц
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