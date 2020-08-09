Карпати попрощались ще з двома гравцями

Карпати попрощались з Александру Бойчуком та Юрієм Тлумаком, про що повідомили на своєму офіційному сайті.

Місце Карпат у наступному сезоні визначиться 21 серпня – Перша і Друга ліги ухвалять формат та склад учасників

"За взаємною згодою сторін припинено термін дії контракту форварда Александру Бойчука. 22-річний молдовський нападник приєднався до "зелено-білих" наприкінці серпня минулого року і провів у складі "левів" 17 офіційних матчів (2 голи).



Вирішив не пов’язувати свою майбутню кар’єру з проектом оновлених Карпат вихованець клубу Юрій Тлумак. 18-річний хавбек лише цього року дебютував у Прем’єр-лізі, вийшовши на заміну у поєдинку Карпати – ПФК Львів", – йдеться у заяві.

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